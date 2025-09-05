Malatya'da korkunç olay... Mezarlıkta kanlar içerisinde bulundu!

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Cemal Gürsel Mahallesi'nde saat 23.00 sıralarında dehşet bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; bölgede bulunan mezarlıkta kanlar içerisinde yerde yatan bir kişiyi gören yurttaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, adının H.D. olduğu öğrenilen şahsın boyun kısmından kesici aletle yaralandığını tespit etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan H.D., Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şahsın kendi kendini yaralamış olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, H.D.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.