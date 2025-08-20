Cumhuriyet Gazetesi Logo
Korkunç olay... Ayin için evde hayvanları öldürdü, görüntülerini sosyal medyadan paylaştı!

Korkunç olay... Ayin için evde hayvanları öldürdü, görüntülerini sosyal medyadan paylaştı!

20.08.2025 12:12:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Korkunç olay... Ayin için evde hayvanları öldürdü, görüntülerini sosyal medyadan paylaştı!

Bursa'da şaman olduğunu iddia eden Ramazan K. adlı şahıs, ayin için evinde kestiği küçükbaş ve kanatlı hayvanların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Zanlı, gazetemiz yazarı Zülal Kalkandelen'in şikâyet sonrası savcılık talimatıyla gözaltına alındı.

İnegöl ilçesine bağlı Yeni Mahalle'deki bir sitede yaşayan Ramazan K., evine getirdiği küçükbaş ve kanatlı hayvanları kurban ederek, bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Görüntüler, sosyal medyada büyük tepkiye yol açarken, Ramazan K. çektiği videoda şaman olduğunu ve şifa dağıttığını öne sürdü.

ŞİFACI OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Aynı zamanda biyoenerji uzmanı da olduğunu söyleyen Ramazan K., şunları söyledi:

"Dostlar merhaba, benim ismim Ramazan. Ben bir şamanım ve şifacıyım. Bu sayfanın amacı sizin isteklerinizi ve dileklerinizi ruhlara ritüel aracılığıyla iletip, bu istek ve dileklerinizi bu dünyada gerçekleştirmektir. Aynı zamanda şifacıyım, biyoenerji şifası yapıyorum. Ellerimle yapıyorum bu çalışmayı. Yakında ve uzaktan yapılabiliyor biyoenerji çalışması. Uzaktan yapılan çalışmalar yani seanslar, 20 dakika sürüyor. Kendi evinizde sırtüstü 20 dakika boyunca uzanıyorsunuz. Ben de buradan sizin şifanız için çalışma yapıyorum. Bu enerji seansı böyle yapılıyor, uzaktan yapılan çalışmalar. Yakında yapılan çalışmalar var. Bu çalışmalar da buraya geliyorsunuz, masaj masası var bende. Ona uzanıyorsunuz. Bu da yaklaşık 40 dakika ile 1 saat sürüyor, bu çalışma. Bu daha detaylı bir çalışma oluyor. Açıkçası daha iyi sonuçlar alıyoruz. Bu şekilde yapıyoruz. Ritüelleri, şaman ritüelleri. Sizin bir isteğiniz var diyelim bana geliyorsunuz. Bana benim şöyle bir isteği var ya da bir dileğim var."

YAZARIMIZ KALKANDELEN'İN ŞİKÂYETİYLE YAKALANDI!

Gazetemiz yazarı Zülal Kalkandelen'in şikâyet sonrası savcılık talimatıyla gözaltına alındı.

Öte yandan İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, şikâyeti ile failin yakalanmasına yardımcı olan Kalkandelen'e şu sözlerle teşekkür etti:

"Paylaştığınız konu ile ilgili olarak şüpheli şahıs savcılık makamı talimatıyla ilgili kolluk birimimiz tarafından gözaltına alınmış olup, adli tahkikata başlanmıştır. Duyarlılığınız için teşekkür ederim."

Evinde inceleme başlatılan Ramazan K.'nin emniyetteki ifadesinde, ayin için hayvanları kurban ettiğini ve bunun bir şaman ritüeli olduğunu söylediği öğrenildi.

Ramazan K., emniyetteki işlemlerinin ardından, 'hayvan öldürme, hayvana kötü muamele ve işkence' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Image

İlgili Konular: #sosyal medya #Bursa #tavuk

İlgili Haberler

Başsavcılık duyurdu: Sokak hayvanları için toplanan yardım dolandırıcılığına 10 tutuklama!
Başsavcılık duyurdu: Sokak hayvanları için toplanan yardım dolandırıcılığına 10 tutuklama! Sokak hayvanları adına toplanan bağışları zimmetlerine geçirdikleri tespit edilen 5 farklı derneğe operasyon düzenlendi, 10 kişi tutuklandı.
Edirne’de yaşam savunucularından sokak hayvanları için eylem
Edirne’de yaşam savunucularından sokak hayvanları için eylem Edirne’de yaşam hakkı savunucuları, Edirne Valiliği önünde hayvan hakları için basın açıklaması yaptı. Hayvan yaşam hakkı savunucusu Özcan Kaya, toplamaların durdurulmasını, hali hazırda barınakta bulunan hayvanların refahının sağlanmasını ve ancak yaşam alanları hazır hale geldiğinde hayvanların bu alanlara sağlıklı koşullarda nakledilmesinin gerektiğini belirtti.
Bakanlık sokak hayvanlarına ayırdığı paranın yalnızca yüzde 1,83’ünü harcamış: ‘İhmal mi, bilinçli tercih mi?’
Bakanlık sokak hayvanlarına ayırdığı paranın yalnızca yüzde 1,83’ünü harcamış: ‘İhmal mi, bilinçli tercih mi?’ Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sahipsiz sokak hayvanlarının rehabilitasyonu için ayırdığı 1 milyar 800 milyon liralık kaynağın yalnızca 32 milyon 925 bin 333 TL’si kullanıldı. CHP’li Aliye Timisi Ersever düşük harcama oranının gerekçesini Bakan Yumaklı’ya sordu.