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Malatya’da TOKİ şantiyesinde 8 işçi konteyneri yandı

Malatya’da TOKİ şantiyesinde 8 işçi konteyneri yandı

14.06.2025 17:39:00
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ANKA
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Malatya’da TOKİ şantiyesinde 8 işçi konteyneri yandı

Malatya’da bulunan TOKİ şantiyesi içerisinde işçilerin kaldığı konteyner koğuşta yangın çıktı.

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Konak Mahallesi Tahnebi Sokak’ta bulunan TOKİ şantiyesi içerisinde işçilerin kaldığı konteyner koğuşta yangın çıktı.

Yangına Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri 5 araç ve 19 personelle müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, ilk belirlemelere göre maddi hasar oluştu.

Yangında 8 işçi konteynerinin kısmen yandığı ve kullanılamaz hale geldiği belirtilerek, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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