Malatya’da TOKİ şantiyesinde 8 işçi konteyneri yandı

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Konak Mahallesi Tahnebi Sokak’ta bulunan TOKİ şantiyesi içerisinde işçilerin kaldığı konteyner koğuşta yangın çıktı.



Yangına Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri 5 araç ve 19 personelle müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, ilk belirlemelere göre maddi hasar oluştu.

Yangında 8 işçi konteynerinin kısmen yandığı ve kullanılamaz hale geldiği belirtilerek, olayla ilgili inceleme başlatıldı.