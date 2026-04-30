Malatya’da 'torbacı' operasyonu: 11 şüpheli yakalandı

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, “torbacı” olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik fiziki takiple yürütülen çalışmalar kapsamında 11 şüpheli yakalandı.

Operasyon kapsamında şüphelilerin üzerlerinde ve 8 ayrı ikamette yapılan aramalarda; 1611 gram sentetik kannabinoid, 5 bin 79 adet sentetik ecza hap, 71 gram metamfetamin ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

11 GÖZALTI

Operasyon kapsamında yakalanan 11 şüpheli, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatları doğrultusunda gözaltına alındı.