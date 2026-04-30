Cumhuriyet Gazetesi Logo
Malatya’da 'torbacı' operasyonu: 11 şüpheli yakalandı

Malatya’da 'torbacı' operasyonu: 11 şüpheli yakalandı

30.04.2026 16:53:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
Malatya’da 'torbacı' operasyonu: 11 şüpheli yakalandı

Malatya’da sokak satıcılarına yönelik operasyonda 11 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, “torbacı” olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik fiziki takiple yürütülen çalışmalar kapsamında 11 şüpheli yakalandı.

Operasyon kapsamında şüphelilerin üzerlerinde ve 8 ayrı ikamette yapılan aramalarda; 1611 gram sentetik kannabinoid, 5 bin 79 adet sentetik ecza hap, 71 gram metamfetamin ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

11 GÖZALTI

Operasyon kapsamında yakalanan 11 şüpheli, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatları doğrultusunda gözaltına alındı.

İlgili Konular: #Operasyon #Malatya