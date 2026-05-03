Malatya’da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 FB 5349 plakalı Muş Yolu Turizm'e ait yolcu otobüsü, Malatya-Adıyaman kara yolu Polatdere Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.
#SonDakika Malatya-Adıyaman kara yolunda otobüsün devrilmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandıhttps://t.co/KRHk0i7kRe pic.twitter.com/TDjfaF2dx3— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) May 3, 2026