Malatya’da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

3.05.2026 18:59:00
AA İHA
Malatya-Adıyaman kara yolunda otobüsün devrilmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 FB 5349 plakalı Muş Yolu Turizm'e ait yolcu otobüsü, Malatya-Adıyaman kara yolu Polatdere Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.

