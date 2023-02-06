Malatya Havalimanı'nda hasar meydana geldi

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 15:10

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 15:10

Konuyla ilgili olarak Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, "Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 13.24`te meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremde Malatya Havalimanı terminal binasında küçük çaplı hasar meydana gelmiştir. Sivil hava trafiğine kapalı bulunan havalimanı, insani yardım ve arama kurtarma uçuşlarına açıktır" denildi.



Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da hasar gören Malatya Havalimanı'na ilişkin açıklama yaptı.



Açıklamada, “Deprem nedeniyle Adana Havalimanı'nın trafiğe kapandığına ilişkin haberler gerçek dışıdır. Havalimanımız hava trafiğine açıktır. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 13.24`te meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremde Malatya Havalimanı terminal binamızda da hasar meydana gelmiştir. Malatya Havalimanı sivil uçuşlara kapalı, acil uçuşlara açıktır” denildi.





