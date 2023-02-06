Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den kritik açıklama: 'Aralarında bağlantı olabilir'

Canlı yayında konuşan Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki; Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem ile saat 13.24'te Elbistan'da meydana gelen 7.6'lık deprem arasında bir bağlantı olabileceğini söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 14:51
Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den kritik açıklama: 'Aralarında bağlantı olabilir'
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Türkiye, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7.7 büyüklüğündeki deprem ile sarsıldı. Depremde son bilgilere göre 912 kişi hayatını kaybetti.

Son olarak Elbistan’da 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Bölgede olağanüstü hal ilan edilirken; bu süreçte uzmanlardan açıklamalar da gelmeye devam ediyor.

"İKİ DEPREM ARASINDA BAĞLANTI OLABİLİR"

Son olarak Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, iki deprem arasında bağlantı olabileceğini ancak bunun bir süre sonra anlaşılacağını söyledi.

Habertürk yayınına katılan Moriwaki, "Bu genel olarak Türkiye'de de, Güney Amerika'da da oluyor. Yavaş yavaş büyüklüğü azalmaya başlayacak. Bazen 1 ay sürüyor. Şimdiden bunu söylemek mümkün değil" dedi.


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