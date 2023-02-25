Malatya Havalimanı'ndaki alt yapı çalışmasında göçük: 2 işçi yaşamını yitirdi
Malatya Havalimanı'nın yeni terminal binasının alt yapı çalışması sırasında toprak kayması sonucu göçük altında kalan iki işçi hayatını kaybetti.
Malatya'nın Akçadağ ilçesindeki Malatya Havalimanı'nda meydana gelen olayda, havalimanın yeni terminal binasının alt yapı çalışmaları sırasında açılan üç metre derinliğindeki çukurda, toprak kayması sonucu göçük oluştu.
İki işçi göçük altında kalırken, mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve kurtarma ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi.
Yapılan çalışma sonucu iki işçi de göçük altından çıkarıldı. İki işçi de sağlık ekiplerince yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
İşçilerin cansız bedenleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri hastanenin morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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