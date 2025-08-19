Cumhuriyet Gazetesi Logo
Malatya'nın plaka kodu ne? Malatya'nın plaka numarası kaç? Malatya ve ilçelerinin plaka harfleri...

Malatya'nın plaka kodu ne? Malatya'nın plaka numarası kaç? Malatya ve ilçelerinin plaka harfleri...

19.08.2025 12:01:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Malatya'nın plaka kodu ne? Malatya'nın plaka numarası kaç? Malatya ve ilçelerinin plaka harfleri...

Malatya’nın plaka kodu yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Malatya ilçelerinin plaka harfleri nelerdir, bu harfler ilçeleri gösterir mi?


Malatya plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre belirlenir. Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından atanır. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.

MALATYA'NIN PLAKA KODU NEDİR?

Malatya’nın plaka kodu 44 olup, Türkiye’de şehirle özdeşleşmiş plakalardan biridir. Malatya’da araç plakaları, 44 kodunun ardından gelen harf gruplarıyla ilçelere göre ayrılır. Bu harf grupları, aracın kayıtlı olduğu trafik tescil şubesini işaret eder.

Malatya Plaka Kodunun Anlamı

Malatya’nın plaka kodu olan 44, Türkiye’de alfabetik sıraya göre illere verilen numaralandırmada yerini almıştır. 44 sayısı, hem araç plakalarında hem de şehirle ilgili birçok simgesel kullanımda öne çıkmıştır.

Malatya ve İlçelerinin Plaka Harfleri

Aşağıda Malatya’nın ilçelerine göre güncel plaka harf grupları listesi yer almaktadır:

İlçe    Plaka Harfleri
Akçadağ    44 AC
Arapgir    44 AR
Arguvan    44 AG
Battalgazi    44 BA, 44 BB
Darende    44 D
Doğanşehir    44 DO
Doğanyol    44 DN
Hekimhan    44 H
Kale    44 KL
Kuluncak    44 KU
Pütürge    44 P
Yazıhan    44 Y
Yeşilyurt    44 YE

İlgili Konular: #türkiye #Malatya #Plaka