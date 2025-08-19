Malatya'nın plaka kodu ne? Malatya'nın plaka numarası kaç? Malatya ve ilçelerinin plaka harfleri...



Malatya plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre belirlenir. Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından atanır. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.

MALATYA'NIN PLAKA KODU NEDİR?

Malatya’nın plaka kodu 44 olup, Türkiye’de şehirle özdeşleşmiş plakalardan biridir. Malatya’da araç plakaları, 44 kodunun ardından gelen harf gruplarıyla ilçelere göre ayrılır. Bu harf grupları, aracın kayıtlı olduğu trafik tescil şubesini işaret eder.

Malatya Plaka Kodunun Anlamı

Malatya’nın plaka kodu olan 44, Türkiye’de alfabetik sıraya göre illere verilen numaralandırmada yerini almıştır. 44 sayısı, hem araç plakalarında hem de şehirle ilgili birçok simgesel kullanımda öne çıkmıştır.

Malatya ve İlçelerinin Plaka Harfleri

Aşağıda Malatya’nın ilçelerine göre güncel plaka harf grupları listesi yer almaktadır:

İlçe Plaka Harfleri

Akçadağ 44 AC

Arapgir 44 AR

Arguvan 44 AG

Battalgazi 44 BA, 44 BB

Darende 44 D

Doğanşehir 44 DO

Doğanyol 44 DN

Hekimhan 44 H

Kale 44 KL

Kuluncak 44 KU

Pütürge 44 P

Yazıhan 44 Y

Yeşilyurt 44 YE