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Malatya’nın telefon kodu kaç? Malatya’nın alan kodu kaç?

Malatya’nın telefon kodu kaç? Malatya’nın alan kodu kaç?

17.07.2025 11:02:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Malatya’nın telefon kodu kaç? Malatya’nın alan kodu kaç?

Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan Malatya, köklü tarihi, verimli tarım arazileri ve kültürel zenginlikleriyle öne çıkan önemli bir şehirdir. Tarihi yapıları, doğal güzellikleri ve gelişen şehir yapısıyla dikkat çeken Malatya’nın telefonla iletişimde kullanılan alan kodu bulunuyor. Peki, Malatya’nın telefon kodu kaç? Malatya’nın alan kodu kaç?

Türkiye'deki belli başlı bazı şehirler üzerinden telefon ile İletişim daha yoğun şekilde gerçekleşir. Bu bağlamda Malatya önemli şehirler içerisinde yer almaktadır. Malatya'dan alan kodunu öğrenmek suretiyle sabit hatlara rahatlıkla ulaşım sağlayabilir ve ilgili bölge ile iletişim kurabilirsiniz. Peki, Malatya’nın telefon kodu kaç? Malatya’nın alan kodu kaç?

MALATYA'NIN TELEFON KODU KAÇ?

Malatya iline bağlı sabit hatlarla iletişim kurmak isteyenlerin kullanması gereken alan kodu 0422’dir. Türkiye’nin telefon sisteminde şehirler özel alan kodlarıyla tanımlanır ve Malatya için bu kod 422 olarak belirlenmiştir.

MALATYA'NIN TELEFON KODU NERELERDE KULLANILIR?

Ev telefonları

İş yerleri sabit hatları

Kamu kurumları ve resmi daireler

Cep telefonlarında ise alan kodu kullanılmaz, sadece operatör numaraları geçerlidir.

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