Malatya Pütürge'de orman yangını: Ekipler müdahale ediyor!

Pütürge ilçesi Örmeli Mahallesi’nde bulunan ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri ile orman ekipleri sevk edildi.

EKİPLER MÜDAHALE EDİYOR

Yangına 1 çok maksatlı itfaiye aracı, 1 itfaiye ilk müdahale aracı, 1 orman arazözü, 1 orman ilk müdahale aracı, 4 iş makinesi, 7 itfaiye personeli ve 8 orman işçisiyle müdahale ediliyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na ait 32 tonluk su tankeri de bölgeye yönlendirilirken, daire başkanlığına bağlı 3 ekip yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.