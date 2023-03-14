Malatya Valiliği'nden 'aşevi' açıklaması: 'Söz konusu alanda geçici iş yerleri inşa edilecek'

Malatya Valiliği, Saadet Partisi’nin Malatya’da kurduğu 10 bin kişilik aşevinin kaldırılmasına ilişkin olarak, "Söz konusu alanda geçici iş yerleri inşa edileceği için başka bir alana taşınacak, yeni yerinde faaliyetine devam edecek" açıklamasını yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 19:40
Malatya Valiliği'nden 'aşevi' açıklaması: 'Söz konusu alanda geçici iş yerleri inşa edilecek'
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Malatya’da Saadet Partisi'nin destekleriyle kurulan, günlük 10 bin kişilik sıcak yemek ikramı yapılan aşevi, Malatya Valiliği tarafından kaldırılmak istendi. Saadet Partisi'nden yapılan açıklamada, Valiliğin herhangi bir gerekçe göstermediği belirtildi ve 2 saat içinde kaldırılması Malatya İl Başkanı Mustafa Canbay’a iletildi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu başta olmak üzere Millet İttifakı üyeleri aşevinin kaldırılmasına ilişkin iktidara tepki gösterdi. 

Konuya ilişkin Malatya Valiliği'nden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: 

"Bazı sosyal medya hesaplarında bir derneğe ait aşevinin kapatılmak istendiği yönünde iddialar tamamen asılsızdır. Söz konusu alanda geçici işyerleri inşa edileceği için aşevi çadırı uygun başka bir alana taşınacaktır. Yeni yerinde faaliyetine devam edecektir." 


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