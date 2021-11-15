Malatya Valiliği'nden 'uyuşturucu' açıklaması: İşten atıldı, soruşturma başlatıldı

15 Kasım 2021 Pazartesi, 16:07

Malatya Valiliği, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde yer alan iddia ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada şunlar belirtildi:

“Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli F.D. sürekli işçi kadrosunda görev yapmakta iken emniyet güçlerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda göz altına alınmış ve mahkemece tutuklanmıştır. İl Müdürlüğümüz tarafından derhal yapılan inceleme ile kişinin iş akdi fesih edilmiştir.

“UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ”

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 30 Ekim 2021 tarihinde şahsın ikâmetinde yapılan aramada yeşil reçeteye tabii uyuşturucu ve uyarıcı özelliği olan hap ele geçirilmiş, şahıs gözaltına alınmış, yapılan sorgulamada İl Müdürlüğü bodrum katı merdiven altında aynı özelliklere sahip uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri sakladığı beyanı üzerine yapılan aramada söz konusu maddelere de el konulmuştur.

“İŞTEN ATILDI”

Şahıs ‘Yeşil Reçeteye Tabii Uyuşturucu ve Uyarıcı Özelliği Olan Hap Satmak’ suçundan 31 Ekim2021 günü çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır. Olayın hemen ardından 4857 sayılı İş Kanun’un 25. Maddesinin ‘II’ Fıkrasında belirtilen Ahlak ve İyi Niyet Kurallarına Uymayan Haller ve Benzerleri başlığı ‘d’ bendi uyarınca ivedilikle gerekli işlem yapılarak açığa alınmış ve iş akdi fesih edilerek kurum ile ilişiği kesilmiştir. Ayrıca konu ile ilgili 4 Kasım 2021 tarihinde muhakkik görevlendirilerek idari inceleme başlatılmıştır.”