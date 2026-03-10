Malatya'ya konuşlandırılmıştı: CHP'li Bağcıoğlu'ndan 'Patriot' açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, sosyal medya hesabından MSB'nin Patriot sistemi açıklamasını ekleyerek bir paylaşım yaptı.

Bağcıoğlu, “S-400 tedarikinin milli güvenliğimize verdiği hasarın siyasi sorumluluğu alınmalıdır. Harekat ihtiyaçları siyasi saiklerle değil, ‘harekat ihtiyaç makamları’ tarafından belirlenmelidir” dedi.

Yankı Bağcıoğlu'nun paylaşımı şöyle:

“Yüksek yoğunluklu kriz ortamında bile, siyasi mülahaza veya teknik yetersizlik nedeniyle harekata hazır olduğu bildirilmesine rağmen S-400 hava savunma sisteminin konuşlandırılmaması, tedarik kararının ne kadar yanlış olduğunu teyit etmiştir. S-400 tedarikinin milli güvenliğimize verdiği hasarın siyasi sorumluluğu alınmalıdır. Harekat ihtiyaçları siyasi saiklerle değil, ‘harekat ihtiyaç makamları’ tarafından belirlenmelidir.”