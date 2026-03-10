Malatya'ya konuşlandırılmıştı: CHP'li Bağcıoğlu'ndan 'Patriot' açıklaması

Cumhuriyet Gazetesi Logo
10.03.2026 13:22:00
ANKA
CHP'li Yankı Bağcıoğlu, Milli Savunma Bakanlığı'nın Malatya'ya Patriot sistemi konuşlandırıldığı yönündeki açıklamasına ilişkin “S-400 hava savunma sisteminin konuşlandırılmaması, tedarik kararının ne kadar yanlış olduğunu teyit etmiştir” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, sosyal medya hesabından MSB'nin Patriot sistemi açıklamasını ekleyerek bir paylaşım yaptı.

Bağcıoğlu, “S-400 tedarikinin milli güvenliğimize verdiği hasarın siyasi sorumluluğu alınmalıdır. Harekat ihtiyaçları siyasi saiklerle değil, ‘harekat ihtiyaç makamları’ tarafından belirlenmelidir” dedi.

"S-400 TEDARİKİNİN MİLLİ GÜVENLİĞİMİZE VERDİĞİ HASARIN SİYASİ SORUMLULUĞU ALINMALI"

Yankı Bağcıoğlu'nun paylaşımı şöyle:

“Yüksek yoğunluklu kriz ortamında bile, siyasi mülahaza veya teknik yetersizlik nedeniyle harekata hazır olduğu bildirilmesine rağmen S-400 hava savunma sisteminin konuşlandırılmaması, tedarik kararının ne kadar yanlış olduğunu teyit etmiştir. S-400 tedarikinin milli güvenliğimize verdiği hasarın siyasi sorumluluğu alınmalıdır. Harekat ihtiyaçları siyasi saiklerle değil, ‘harekat ihtiyaç makamları’ tarafından belirlenmelidir.”

Image

