Malatya'da 14 yaşındaki çocuğun cesedine ulaşıldı
Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde kayıp olarak aranan 14 yaşındaki L.N.G'nin cesedine ulaşıldı.
Malatya’nın Doğanşehir ilçesinin Kapıdere Mahallesi'nde yaşayan bir aile dün gece yarısı İlçe Jandarma Komutanlığına başvurarak lise öğrencisi L.N.G. (14) hakkında kayıp başvurusunda bulundu.
Jandarma ekiplerinin yanı sıra güvenlik korucuları ve mahallelinin de desteğiyle başlatılan arama çalışmaları neticesinde mahalleye yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki bir dere yatağında çocuğun cesedine ulaşıldı.
Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi Morguna kaldırılan L.N.G'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedenin belirlenmesi amacıyla Malatya Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı'na gönderilecek.
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