Malatya'da 4 ilçede anız ve orman yangını: Ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü
Malatya'nın 4 ilçesindeki çıkan anız ve orman yangınları, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Doğanşehir, Kale, Arguvan ve Akçadağ ilçelerinde dün öğle saatlerinde orman ve anız yangınları çıktı. İhbarla yangın yerlerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile İl Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen koordineli çalışmalarla 4 ilçedeki yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.
Soğutma işlemlerinin gece saatlerine kadar sürdüğü yangınlarda can kaybı yaşanmazken bazı hayvanlar ise yanmaktan son anda kurtarıldı.
Yangınlar ile ilgili inceleme başlatıldı.
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