AFAD duyurdu: Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem!
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Saat 05.52'de gerçekleşen depremin yerin 10.83 km derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 1, 2024
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Yeşilyurt (Malatya)
Tarih:2024-08-01
Saat:05:52:12 TSİ
Enlem:38.15694 N
Boylam:38.28889 E
Derinlik:10.83 km
Detay:https://t.co/e3Zlq8gDMd@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle AFAD ve ilgili kurumların saha taramalarına başladığını, an itibarıyla olumsuz durum olmadığını bildirdi.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Malatya Yeşilyurt'ta 4,4 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımız saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi bir olumsuz durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."
Malatya Yeşilyurt’ta 4??,4?? büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımız saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile herhangi bir olumsuz durum yoktur.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 1, 2024
Gelişmeleri takip ediyoruz.
Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun. #Deprem pic.twitter.com/KPqIdSll8M
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