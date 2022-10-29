Malatya'da 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından Naci Görür'den açıklama: Stres biriktiriyor

29 Ekim 2022 Cumartesi, 08:09

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 22.16'da merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Yerin 5.14 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili şu ana kadar gelen bilgilere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre ise deprem 4.0 büyüklüğünde ve yerin 7.2 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Çevre illerden de hissedilen depremi değerlendiren yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, “Arkadaşlar, az önce Karşıyaka-Pütürge/ Malatya'da 4,0 deprem oldu. Daha önce ifade ettiğimiz gibi, DAF'ın bu kesimi stres biriktiriyor. Geçmiş olsun, sevgiyle” ifadelerini kullandı.