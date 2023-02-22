Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi, Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 11:13
Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem
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Kandilli Rasathanesi, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Saat 10.56'da yaşanan depremin büyüklüğü 4.4, derinliğini ise 5.0 kilometre olarak açıklandı. 

 

 


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