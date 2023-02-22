Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi, Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Kandilli Rasathanesi, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Saat 10.56'da yaşanan depremin büyüklüğü 4.4, derinliğini ise 5.0 kilometre olarak açıklandı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) February 22, 2023
YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA) https://t.co/bHAUA7FPyw
22.02.2023, 10:56:52 TSİ
Büyüklük: 4.4
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
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