Malatya'da 8. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti
Malatya'da 8 katlı apartmanın en üst katındaki balkondan düşen 9 yaşındaki Münir Taylan Öncü hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Malatya'da dün akşam saatlerinde Tecde Mahallesi'nde 8 katlı bir apartmanın son katındaki evlerinin balkonda oynayan Münir Taylan Öncü, iddiaya göre dengesini kaybederek boşluğa düştü.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Münir Taylan Öncü'nün yaşamını yitirdiği belirlendi. Evlatlarının ölüm haberine dayanamayarak baygınlık geçiren Münir'in anne ve babası gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Münir Taylan'ın cenazesi olay yerindeki incelenmesinin ardından cenaze aracına taşınarak Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
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