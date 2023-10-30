Cumhuriyetimizin 100.Yılı

Malatya'da 8. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

Malatya'da 8 katlı apartmanın en üst katındaki balkondan düşen 9 yaşındaki Münir Taylan Öncü hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
Yayınlanma: 30.10.2023 - 07:18
Abone Ol google-news

Malatya'da dün akşam saatlerinde Tecde Mahallesi'nde 8 katlı bir apartmanın son katındaki evlerinin balkonda oynayan Münir Taylan Öncü, iddiaya göre dengesini kaybederek boşluğa düştü.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Münir Taylan Öncü'nün yaşamını yitirdiği belirlendi. Evlatlarının ölüm haberine dayanamayarak baygınlık geçiren Münir'in anne ve babası gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Münir Taylan'ın cenazesi olay yerindeki incelenmesinin ardından cenaze aracına taşınarak Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. 


Malatya çocuk ölümü

İlgili Haberler

Trabzon'da acı olay: 6. kattan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Trabzon'da acı olay: 6. kattan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da 10. kattan düşen işçi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da 10. kattan düşen işçi hayatını kaybetti
12. kattan düşen 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

12. kattan düşen 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

En Çok Okunan Haberler