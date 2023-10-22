Şanlıurfa'da 10. kattan düşen işçi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da bir inşaatın 10. katından düşen işçi hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 22.10.2023 - 15:04
Şanlıurfa'da 10. kattan düşen işçi hayatını kaybetti
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Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi Narlıkuyu Mahallesi'nde bir binanın 10. katında çalışan Hasan Halafi (19) dengesini kaybederek düştü.

Ağır yaralanan Halafi, kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

 


Şanlıurfa iş cinayeti

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