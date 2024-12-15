Malatya'da alt geçitte feci kaza: 3 yaralı

Malatya'da TIR, mikser kamyonu ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Malatya'da alt geçitte feci kaza: 3 yaralı
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DHA
Yayınlanma: 15.12.2024 - 10:08

Kaza, dün gece Akpınar Mahallesi yakılarındaki alt geçitte meydana geldi.

Batuhan K. yönetimindeki 44 AFZ 951 plakalı otomobil, S.A. idaresindeki 33 NK 249 plakalı TIR ve T.G.'nin kullandığı 23 AFF 820 plakalı mikser kamyonu birbiriyle çarpıştı. Zincirleme kazada otomobil ise bariyerlere çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen ekipler yaralanan otomobil sürücüsü Batuhan K. ile yanında bulunan Berdan Ü ve Baran K.'yi ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Berdan Ü’nün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Polis kazaya ilişkin inceleme başlattı.


Etiketler: #kaza #Malatya #zincirleme kaza

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