Van'da iki ayrı zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var
Van-Erciş kara yolunun iki ayrı noktasında meydana zincirleme trafik kazalarında ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.
Yoğun sis ve buzlanmanın etkili olduğu kara yolunun Van-Erciş istikametinde sabah saatlerinde zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, polis, AFAD, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi.
KAZAYA YAKLAŞIK 30 ARAÇ KARIŞTI
Ekiplerin müdahalesi sırasında kaza yerine yakın bir noktada Erciş-Van istikametinde ikinci bir zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Yaklaşık 30 aracın karıştığı trafik kazalarında ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı, yol trafiğe kapatıldı.
VALİ BALCI'DAN AÇIKLAMA
Vali Ozan Balcı, yolda iki ayrı zincirleme trafik kazasının meydana geldiğini söyledi.
Kazalarda ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin de yaralandığını belirten Balcı, şöyle konuştu:
"İhbarın yapılmasının hemen ardından tüm ekiplerimiz kaza yerine yönlendirildi. Şu an ekiplerimiz yaralıların hastanelere sevki ve kazaya karışan araçların kaldırılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yol trafiğe kapatıldı. Araçlar kaldırıldıktan sonra yol trafiğe açılacak. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet ediliyoruz."
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