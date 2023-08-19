Malatya’da asfalt şantiyesinde korkutan yangın

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde asfalt şantiyesinde yangın çıktı.

İHA
Yayınlanma: 19.08.2023 - 16:57
Malatya’da asfalt şantiyesinde korkutan yangın
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Malatya'nın Battalgazi ilçesi Bulgurlu Mahallesi’nde öğle saatlerinde asfalt malzemeleri üretiminin yapıldığı bir şantiyede yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.

Yaralananın olmadığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı.


Malatya Yangın şantiye

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