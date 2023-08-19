Malatya’da asfalt şantiyesinde korkutan yangın
Malatya’nın Battalgazi ilçesinde asfalt şantiyesinde yangın çıktı.
Malatya'nın Battalgazi ilçesi Bulgurlu Mahallesi’nde öğle saatlerinde asfalt malzemeleri üretiminin yapıldığı bir şantiyede yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.
Yaralananın olmadığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Nihat Hatipoğlu'ndan kötü haber
- 'İstifa' iddiasına tek kelimelik yanıt
- 'Üç eşli' vekilden skandal ifadeler!
- Merdan Yanardağ'ı icraya verdi!
- 'Uyuşturucu kaçakçıları tahliye edilirken...'
- Ölmeden önceki görüntüsü ortaya çıktı
- Özgür Özel'den 'adaylık' açıklaması
- Kızılcık Şerbeti dizisinin 'Ömer'inden ilginç paylaşım
- Sedat Peker’den aylar sonra fotoğraf!
- Motorine dev zam yolda!