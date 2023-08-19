Diyarbakır’daki orman yangını 25 saat sonra kontrol altına alındı

Diyarbakır'da çıkan örtü yangını, havadan ve karadan yapılan müdahale ile 25 saat sonra kontrol altına alındı.

İHA
Yayınlanma: 19.08.2023 - 09:40
Diyarbakır’daki orman yangını 25 saat sonra kontrol altına alındı
Abone Ol google-news

Diyarbakır'ın Hani ilçesi Kuyular ile Çukur Mahallesi arasında kalan ormanlık alanda dün sabah saat 08.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.

Yangına Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, müdürlüğe bağlı 2 arazöz, 4 yangın ilk müdahale aracı ve 30 yangın işçisi müdahale etti.

Gece boyu müdahalenin devam ettiği yangın, sabah saatlerinde hava gücü desteği ile birlikte kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları devam ettiği yangında 12 hektarlık alan zarar gördü.


diyarbakır ormanlık alan Orman Yangın örtü yangını

İlgili Haberler

Rusya'nın Novorossiysk Limanı'nda yangın çıktı

Rusya'nın Novorossiysk Limanı'nda yangın çıktı
Osmaniye'de tüp patladı, yangın çıktı: 1 yaralı

Osmaniye'de tüp patladı, yangın çıktı: 1 yaralı
Diyarbakır'da orman yangını!

Diyarbakır'da orman yangını!

En Çok Okunan Haberler