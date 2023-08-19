Diyarbakır’daki orman yangını 25 saat sonra kontrol altına alındı
Diyarbakır'da çıkan örtü yangını, havadan ve karadan yapılan müdahale ile 25 saat sonra kontrol altına alındı.
Diyarbakır'ın Hani ilçesi Kuyular ile Çukur Mahallesi arasında kalan ormanlık alanda dün sabah saat 08.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.
Yangına Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, müdürlüğe bağlı 2 arazöz, 4 yangın ilk müdahale aracı ve 30 yangın işçisi müdahale etti.
Gece boyu müdahalenin devam ettiği yangın, sabah saatlerinde hava gücü desteği ile birlikte kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmaları devam ettiği yangında 12 hektarlık alan zarar gördü.
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