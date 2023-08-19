İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Menderes ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

DHA
Yayınlanma: 19.08.2023 - 12:31
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İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Ürkmez Mahallesi Köşk mevkiindeki ormanda, saat 10.30 sıralarında yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 3 helikopter, 6 arazöz, 1 su ikmal aracı ve 1 dozer sevk edildi.

Alevlere ilk müdahale, 9 dakika içinde yapıldı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın, ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Bölgedeki soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.


İzmir Menderes müdahale Orman Yangın

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