İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Menderes ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Ürkmez Mahallesi Köşk mevkiindeki ormanda, saat 10.30 sıralarında yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 3 helikopter, 6 arazöz, 1 su ikmal aracı ve 1 dozer sevk edildi.
Alevlere ilk müdahale, 9 dakika içinde yapıldı.
KONTROL ALTINA ALINDI
Yangın, ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.
Bölgedeki soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Nihat Hatipoğlu'ndan kötü haber
- Merdan Yanardağ'ı icraya verdi!
- 'İstifa' iddiasına tek kelimelik yanıt
- 'Uyuşturucu kaçakçıları tahliye edilirken...'
- 'Üç eşli' vekilden skandal ifadeler!
- Özgür Özel'den 'adaylık' açıklaması
- Ölmeden önceki görüntüsü ortaya çıktı
- Sedat Peker’den aylar sonra fotoğraf!
- Kızılcık Şerbeti dizisinin 'Ömer'inden ilginç paylaşım
- Motorine dev zam yolda!