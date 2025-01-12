Malatya’da asılsız bomba ihbarının altından çocuklar çıktı
Battalgazi Devlet Hastanesi’ne yönelik bomba ihbarının asılsız olduğu ortaya çıktı. Valilik, olayın online oyunların etkisinde kalan çocuklar tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı.
Malatya’nın Battalgazi ilçesinde, dün akşam Battalgazi Devlet Hastanesi’nde yapılan asılsız bomba ihbarıyla ilgili Malatya Valiliği açıklama yaptı.
Valilik, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen ihbarın ardından emniyet ekiplerinin hızlıca harekete geçtiğini, hastane ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındığını belirtti. Uzman ekiplerin yaptığı detaylı arama sonucunda ihbarın asılsız olduğu tespit edildi.
Yapılan incelemelerde, ihbarın küçük yaştaki çocuklar tarafından, oynadıkları çevrimiçi oyunların etkisinde kalarak yapıldığı ortaya çıktı. Valilik, bu durumun dijital farkındalık eksikliğinden kaynaklandığını belirterek, ebeveynlere önemli uyarılarda bulundu.
Açıklamada, çocukların çevrimiçi platformlarda geçirdiği sürenin kontrol edilmesi, oynadıkları oyunların ve ziyaret ettikleri sitelerin yakından takip edilmesi gerektiği ifade edildi. Ayrıca, asılsız ihbarların toplumda gereksiz paniğe neden olduğu ve güvenlik birimlerinin kaynaklarını boşa harcadığı vurgulandı.
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