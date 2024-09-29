Malatya’da askeri araç ile otomobil çarpıştı: 5’i asker 8 yaralı

Yayınlanma: 29.09.2024 - 23:49

Güncelleme: 30.09.2024 - 00:45

Feci kaza, 22.30 sıralarında Malatya-Sivas karayolunun Kendirli Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Sürücüleri öğrenilemeyen 44 JAA 219 plakalı askeri araç ile 58 AAB 674 plakalı otomobil kavşak içerisinde çarpıştı. Kazada görevden dönen jandarma personelinin bulunduğu araçta 5 asker ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

YARALILAR TEDAVİ ALTINDA

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan 8 yaralı daha sonra ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan Malatya-Sivas karayolu araçların yoldan kaldırılması ile kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

VALİ YAVUZ’DAN AÇIKLAMA GELDİ

Malatya Valisi Seddar Yavuz, kaza ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Değerli hemşerilerim, görevden dönen jandarma aracı ile bir sivil aracın çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 5’i jandarma personeli olmak üzere 8 kişi yaralanmıştır. Yaralılar süratle hastanelere ulaştırılmış tedavilerine başlanılmıştır" ifadelerine yer verdi.