Malatya'da baltalı ve bıçaklı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde balta ve bıçak kullanılan kavgada bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.

AA
16 Mart 2022 Çarşamba, 07:04
Malatya'da baltalı ve bıçaklı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı
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Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Fındık Mahallesi'nde Mualla Ali Karaoğlan (52) ile Arif Aktaş (74) arasında iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Karaoğlan ve Aktaş, balta ve bıçakla birbirlerini yaraladı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan Karaoğlan kaldırıldığı Malatya Eğitim Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan Aktaş'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Karaoğlan'ın cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.





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