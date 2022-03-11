İYİ Parti İl Başkanlığı'nda kavga: 2 kişi hastanelik oldu
İYİ Parti Edirne İl Başkanlığı'nda parti yöneticileri arasında çıktığı iddia edilen kavgada darbedildikleri öne sürülen İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Zafer Kaya ve Merkez İlçe yöneticisi Ferhat Turan hastaneye kaldırıldı.
İYİ Parti Edirne İl Başkanlığı'ndaki kavgada darbedildikleri öne sürülen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Kavgada darbedildikleri ileri sürülen Kaya ve Turan, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Kavgayla ilgili İYİ Parti Genel Merkez Siyaset Akademisi Başkanı Mehmet Akalın, İl Başkanı Ekrem Demir ve İl Başkan Yardımcısı Tarık Aldeniz, ifade için Selimiye Polis Merkezi'ne götürüldü.
İDDİALAR REDDEDİLDİ
İYİ Parti Edirne İl Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada partideki kavganın Merkez İlçe Başkanı Kaya, İl Başkan Yardımcısı Aldeniz ve Merkez İlçe yöneticisi Turan arasında olduğu belirtildi.
Bazı iddiaların aksine Genel Başkan Yardımcısı Akalın ve İl Başkanı Demir'in kavgayı ayıran taraf olduğu ifade edilen açıklamada, "Arbedede yere düşen Kaya, Akalın ve Demir tarafından kaldırılmıştır. Bu sırada ilçe binasında olanlar kapıları tekmeleyerek kırma girişiminde bulunmuştur. İl Başkanı Demir, Kaya'yı ambulansa kadar indirmiştir" denildi.
"HUSUMET YOK, TARTIŞMA VAR"
Edirne Belediyesi'nin İYİ Partili Meclis Üyesi Necamettin Attay, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Kaya'yı parti yöneticisi 3 kişinin darbettiğini ileri sürdü.
Kaya'nın hastanedeki tedavisinin sürdüğünü belirten Attay, "Arkadaşımızı partiye çağırmışlar, 'Gel görüşelim.' demişler. Husumet yok ama siyasi tartışmalar var. Sosyal medya üzerinde bazı tartışmalar vardı. Kaya ile görüştüm, durumu iyi. Genel Merkez'den arayanlar olmuş kendisini, onlarla görüşüyordu gördüğümde, tedbiren tutuyorlar" diye konuştu.
Tedavisi devam eden Zafer Kaya da Turan ve kendisinin Akalın, Demir ve Aldeniz tarafından darbedildiğini ileri sürdü.
OLAY YARGIYA TAŞINDI
Akalın, Demir ve Aldeniz, ifadeleri sonrası polis merkezinden ayrıldı.
İl Başkanı Demir, polis merkezinden çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, sürecin yargıya taşındığını belirtti.
Üzgün olduklarını ifade eden Demir, "Uzun süredir sosyal medya üzerinden saldırı vardı. Partimizi hain kişilerin emellerine bırakmayacağız. Ben çok fazla açıklama yapmak istemiyorum, yargıya taşındı. İddialar asılsız ve yanlıştır" dedi.
Olayda adı geçen 5 kişinin de şüpheli/müşteki sıfatıyla ifadelerinin alındığı, savcının dosyayı ikmalen istediği öğrenildi.
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