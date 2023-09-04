Son dakika... Malatya'da deprem!

Son dakika haberi... AFAD verilerine göre Malatya'nın Yazıhan ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.09.2023 - 07:46
Son dakika... Malatya'da deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 07.30'da Malatya'nın Yazıhan ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.

AFAD'dan yapılan paylaşım şu şekilde:


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