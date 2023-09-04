Son dakika... Malatya'da deprem!
Son dakika haberi... AFAD verilerine göre Malatya'nın Yazıhan ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 07.30'da Malatya'nın Yazıhan ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.
AFAD'dan yapılan paylaşım şu şekilde:
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 4, 2023
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Yazıhan (Malatya)
Tarih:2023-09-04
Saat:07:30:14 TSİ
Enlem:38.538 N
Boylam:38.053 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/kvM8GCIssg@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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