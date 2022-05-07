Malatya'da bıçaklı kavga: 1 kişi öldü

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti. Saldırgan ise jandarma tarafından yakalandı.

AA
07 Mayıs 2022 Cumartesi, 09:17
Malatya'da bıçaklı kavga: 1 kişi öldü
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İddiaya göre, Sinan Mahallesi'nde S.G. (32) ile Bilal Yamandağ (22) arasında kız isteme meselesinden dolayı çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Bıçakla yaralanan Yamandağ, kaldırıldığı Yazıhan Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Zanlı S.G. jandarma ekiplerince yakalandı.

Yamandağ'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına gönderildi.


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