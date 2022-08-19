Malatya'da bir kadın silahla başından vurulmuş halde bulundu

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde baraj kenarında bir kadın silahla başından vurulmuş halde yaralı bulundu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

AA
19 Ağustos 2022 Cuma, 09:17
Malatya'da bir kadın silahla başından vurulmuş halde bulundu
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Sürgü Mahallesi Höyükoku mevkisi Sürgü Barajı kenarında bir kadının hareketsiz yattığı ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Sağlık ekibi, S.E'nin (39) başından silahla yaralandığını belirledi.

Ağır yaralı kadın ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Ekiplerin soruşturması sürüyor.


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