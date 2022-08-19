Malatya'da bir kadın silahla başından vurulmuş halde bulundu
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde baraj kenarında bir kadın silahla başından vurulmuş halde yaralı bulundu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Sürgü Mahallesi Höyükoku mevkisi Sürgü Barajı kenarında bir kadının hareketsiz yattığı ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Sağlık ekibi, S.E'nin (39) başından silahla yaralandığını belirledi.
Ağır yaralı kadın ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Ekiplerin soruşturması sürüyor.
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