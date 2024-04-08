Malatya’da cadde ve sokaklar göle döndü

Yayınlanma: 08.04.2024 - 19:27

Güncelleme: 08.04.2024 - 19:27

Malatya’da öğleden sonra yaklaşık 15 dakika süren yağmur nedeniyle bazı bölgelerde yollar yine sular altında kaldı. Her yağmur sonrası Arap Osman Kavşağı’na yakın bölgede yaşanan su taşkını, yine sürücü ve yayaları zor durumda bıraktı.

Sokak ortasındaki rögar kapağı yerinden çıkarken, yaşanan su taşkını nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.