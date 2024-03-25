İstanbul'da beklenen fırtına ve yağış etkili oluyor

Yayınlanma: 25.03.2024 - 13:22

Güncelleme: 25.03.2024 - 13:22

Meteoroloj'inin uyarıları ardından İstanbul'da fırtına ve sağanak yağış etkili olmaya başladı. Aniden bastıran yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar sırılsıklam oldu.

Bazı vatandaşlar korunmak için otobüs duraklarına ve köprü altlarına sığınırken, bazıları ise yağmura aldırmadan yolda yürüdü.

Yağışların gün içinde aralıklarla etkili olabileceği kaydedildi.