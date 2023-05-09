Malatya'da çadırda yangın: 4 yaşındaki depremzede çocuk feci şekilde can verdi
Malatya'da depremde evleri hasar gören yabancı uyruklu ailenin kaldığı çadırda elektrikli sobadan çıkan yangın sonucu 4 yaşındaki Muhammed El Hasan Ali hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Malatya'da gece yarısı Hanımınçiftliği Mahallesi Bahadır Sokak'ta kurulu bir çadırda yangın çıktı. Kahramanmaraş merkezli depremde evleri hasar gören Suriye uyruklu aile kurdukları çadırda yaşamını sürdürmeye başladı.
ÇOCUĞU ALMAYI UNUTMUŞLAR
Ailenin evlerinin önünde kurdukları çadırda uyudukları sırada elektrikli sobadan kaynaklı yangın çıktı. İddiaya göre panik ve korku içerisinde çadırdan kaçan aile çocukları Muhammed El Hasan Ali'yi yanlarına almayı unuttu.
4 YAŞINDAKİ ÇOCUK YAŞAMINI YİTİRDİ
Alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangını kısa sürede söndüren itfaiye görevlileri, Muhammed El Hasan Ali'yi çadırın içerisinde hareketsiz şekilde buldu.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Muhammed El Hasan Ali'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Yapılan incelemenin ardından talihsiz çocuğun cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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