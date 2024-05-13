Malatya'da 'change' araç operasyonu: 6 tutuklama

Malatya merkezli 6 ilde ağır hasarlı araçların şasi ve motor numaralarını başka araçlarla değiştiren şahıslara yönelik düzenlenen ’change’ araç operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 13.05.2024 - 12:51
Malatya'da 'change' araç operasyonu: 6 tutuklama
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Malatya’da 6 Şubat depreminde ağır hasar alıp kullanılmaz hale gelen araçların motor ve şase numaralarını hacizli, çalıntı veya yurtdışından getirilen bire bir aynı model ve marka araçlarla değiştirerek ve bu araçları piyasaya sürerek haksız kazanç sağlayan zanlıların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 6 ay süren teknik ve fiziki takipte, şüpheliler adına kayıtlı toplam 267 araçtan 47’sinin şasi ve motor numaralarının değiştirildiği tespit edildi.

Malatya, İstanbul, Bursa, Isparta, Hatay illerinde 10, Suriye’nin Afrin kentinde ise zanlı 1 düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6’sı tutuklanırken, 1’i adli kontrol şartı olmak üzere diğerleri serbest bırakıldı.


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