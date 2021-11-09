Malatya'da çöken binaya ilişkin Başsavcılıktan açıklama

Malatya'da çöken binaya ilişkin Başsavcılıktan açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada "Bir iş yeri sahibi ve 3 çalışanı gözaltına alındı" açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
09 Kasım 2021 Salı, 23:19
Malatya'da çöken binaya ilişkin Başsavcılıktan açıklama
Abone Ol google-news

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, İnönü Caddesi'ndeki iki katlı bir binanın zemin katında yapılan tadilat nedeniyle meydana gelen göçükle ilgili başsavcılıkça soruşturma başlatıldığı belirtildi.

İŞ YERİ SAHİBİ VE 3 ÇALIŞAN GÖZALTINDA 

Açıklamada, "Olayla ilgili olarak bilirkişiler tarafından gerekli incelemeler yapılmış olup toplanan deliller itibarıyla izinsiz tadilat yaptırıldığı anlaşılmıştır. Söz konusu tadilatı yaptıran iş yeri sahibi ve 3 çalışanı gözaltına alınmıştır. Soruşturma çok yönlü olarak titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler