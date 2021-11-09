Malatya'da çöken binaya ilişkin Başsavcılıktan açıklama
Malatya'da çöken binaya ilişkin Başsavcılıktan açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada "Bir iş yeri sahibi ve 3 çalışanı gözaltına alındı" açıklandı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, İnönü Caddesi'ndeki iki katlı bir binanın zemin katında yapılan tadilat nedeniyle meydana gelen göçükle ilgili başsavcılıkça soruşturma başlatıldığı belirtildi.
İŞ YERİ SAHİBİ VE 3 ÇALIŞAN GÖZALTINDA
Açıklamada, "Olayla ilgili olarak bilirkişiler tarafından gerekli incelemeler yapılmış olup toplanan deliller itibarıyla izinsiz tadilat yaptırıldığı anlaşılmıştır. Söz konusu tadilatı yaptıran iş yeri sahibi ve 3 çalışanı gözaltına alınmıştır. Soruşturma çok yönlü olarak titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi
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