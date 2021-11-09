Malatya'da bina çöktü: Enkaz altında yaralılar var

09 Kasım 2021 Salı, 17:20

Malatya'da Merkez Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan ve 2 katlı olduğu değerlendirilen bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle göçük meydana geldi.

YARALILAR VAR

Enkaz altında çok sayıda kişinin kaldığı öğrenilirken, olay yerine çok sayıda itfaiye, Umke, Jandarma 112 sağlık ekibi sevk edildi. Giriş katında dükkanların bulunduğu binanın çevresinde güvenlik önlemi alındı. Bölgede arama kurtarma çalışmalarına başlandı. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Binanın, alt kattaki tadilat nedeniyle çöktüğü iddiası var" diye konuştu.

Bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları sırasında 13 kişi, enkazdan yaralı kurtarıldı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Yıkılan binanın caddeye bakan yönünün yanı sıra arama-kurtarma çalışmalarına arka cephesinden de başlatıldı. Çalışmalar sırasında sık sık yapılan anonslarla da vatandaşlardan sessiz olmaları istendi.

Öte yandan bölgedeki görgü tanıkları, söz konusu binadaki bir iş yerinde gün boyunca tadilat yapıldığını belirterek bir kolonun da kesildiğini iddia etti.

AFAD'TAN AÇIKLAMA

Malatya'da meydana gelen göçüğün ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Twitter hesabından açıklama geldi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Malatya'da 2 katlı olduğu değerlendirilen bir binada henüz bilinmeyen nedenle göçük meydana gelmiştir. Enkazdan 11 kişi yaralı olarak çıkarılıp hastaneye sevk edilmiştir. Adıyaman, Elazığ, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Bingöl, Tunceli, Erzurum, Sivas ve Adana illerinden arama ve kurtarma ekipleri faaliyetlere destek vermek üzere bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir."

MALATYA VALİSİ BARUŞ: 20 İNSAN OLDUĞU SÖYLENİYOR

Malatya Valisi Aydın Baruş, yaptığı açıklamada, "Bu 2 katlı bir bina. Çöken binada bir kahvehane, fırın ve bir ticarethane var. Kaç kişinin etkilendiği yönünde kesin bir bilgi yok. Yaklaşık 20 insan olduğu söyleniyor. Olayı araştırıyoruz. AFAD ve itfaiye ekiplerimiz çalışıyor. Gereken yapılıyor" ifadelerini kullandı.

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