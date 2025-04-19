Malatya'da depremde yıkılan binanın mühendisi beraat etti

Yayınlanma: 19.04.2025 - 11:26

Güncelleme: 19.04.2025 - 11:26

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılan ve aynı aileden dört kişinin ölümüyle sonuçlanan Hilal Sitesi davasında yargılanan fenni mesul inşaat mühendisi Bünyamin Açıl hakkında berat kararı verildi. Malatya 5. Ağrı Ceza Mahkemesi, 2020 Elazığ depreminde ''orta hasarlı'' tespiti yapılan ''binanın yıkımının ertelenmesi, oturmaya müsaade edilmesi ve mühürlenmemesi'' gibi hususlarda ihmali bulunanlar açısından inceleme yapılması ile gereğinin takdir ve ifası için Malatya Cumhuriyet Başsavcılığına bildirimde bulunulmasına da karar verdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden ikincisinde, Malatya Yeşilyurt’ta bulunan Hilal Sitesi yıkıldı. Enkaz altında kalan Bülent Dolu, eşi Hasibe Dolu ve çocukları Ahmet Emir Dolu ile Muhammet Ali Dolu hayatını kaybetti. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, hazırlanan bilirkişi raporuna göre binanın proje sorumlusu inşaat mühendisi Bünyamin Açıl hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan dava açtı.

''ORTA HASAR'' TEBLİGATI GÖNDERİLMİŞ

Davada, binanın 1987 yılında verilen ilk ruhsatında fenni mesul olan Bünyamin Açıl’ın, 1992 yılında yapılan proje değişikliğinden sonra sorumlu olmadığı tespit edildi. Ayrıca, dosyada yer alan bilirkişi raporu ve Malatya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğün yazılarında, Hilal Sitesi’nin 2020 Elâzığ depremi sonrası "orta hasarlı" olduğu ve bina sakinlerine binanın güçlendirilmesi için tebligat yapıldığını, buna rağmen bina sakinlerinin güçlendirme yapmadan binayı kullanmaya devam ettikleri belirtildi. Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesi, ''orta hasarlı binanın tebligata rağmen kullanıma devam edilmesi nedeniyle anığın eylemi ile ölüm olayları arasında bağ kurulamayacağına'' işaret etti. Kararda, şu ifadeler yer aldı:

"2020 Elazığ depreminde orta hasarlı olan binanın, binanın yıkımının ertelenmesi, oturmaya müsaade edilmesi, binanın mühürlenmemesi gibi hususlarda ihmali ya da taksiri bulunanlar açısından inceleme yapılması ile gereğinin takdir ve ifası hususunda Malatya Cumhuriyet Başsavcılığına bildirimde bulunulmasına, sanık Bünyamin Açıl hakkında 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan eylemine uyan TCK'nın 85/2 maddesi gereğince cezalandırılması istemi ile kamu davası açılmış ise de yüklenen suç açısından sanığın taksirinin bulunmaması nedeniyle atılı suçtan CMK 223/2-c maddesi uyarınca beraatine karar verildi."