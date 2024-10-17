Malatya’da dün sabah meydana gelen ve çevre illerden hissedilen 5.9’luk deprem korku yarattı

Yayınlanma: 17.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 17.10.2024 - 04:00

Malatya’nın Kale ilçesinde, dün sabah saat 10.46 sıralarında 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi. Sarsıntı can kaybına yol açmazken yurttaşlarda paniğe neden oldu.

Yaklaşık 30 saniye süren depremde Malatya, Şanlıurfa ve Elazığ’da üç binada kısmi çökme olduğu, Malatya’da 33, Elazığ’da 32, Adıyaman’da 18, Diyarbakır’da 17, Kahramanmaraş’ta 3 ve Şanlıurfa’da 2 olmak üzere toplam 187 kişinin depremden etkilendiği belirtildi. 43 kişi gözetim altına alındı. Yaralanmaların büyük kısmı sarsıntı anında yurttaşların yüksek yerden atlamalarıyla meydana gelirken depremin ardından Malatya’da 30’dan fazla artçı sarsıntı yaşandı.

EĞİTİME BİR GÜN ARA

Deprem sonrası Malatya, Elazığ, Adıyaman, Batman ve Şanlıurfa’da eğitime bir gün ara verildi. Malatya Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada kentteki 12 eğitim merkezi ve semt konağından sıcak yiyecek ve içecek ikramının yapılacağı duyuruldu.

‘ENDİŞE YOK’

Deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Sarsıntının yaşandığı payın Elazığ depremi ile büyük ölçüde kırıldığını söyleyen Görür, “Muhtemelen bu gün olan deprem 6 Şubat 2023 depremlerinin bu faya enerji transferinin bir sonucudur. Endişe yok. Malatya ve Elazığ yörelerinde Doğu Anadolu Fay hattı üzerinde afet boyutunda bir deprem beklemiyorum ama son depremlerde zarar gören, hasar gören binalardan uzak durun. Bunlarda yıkım olabilir. Geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.

‘ARTÇI SARSINTI DEĞİL’

Cumhuriyet’e konuşan deprem araştırmacısı Baturhan Öğüt ise “6 Şubat depremlerinde Malatya Bloku’nun saatin ters yönünde dönmesi ve blokların hareket etmesi sonucunda Malatya’ya doğru 5 bar stres transferi oldu” dedi.

Bu 5 barlık stres transferi sonucunda kırılmayan farklı faylar üzerine yük bindirdiğini belirten Öğüt, sözlerine şöyle devam etti: “Bu yük sonucu kırılmayan faylar kırılmaya mutlak aday faylar haline geldi. Örneğin Sürgü fayı. Deprem de zaten bu fayın kuzeyinde bulunan Yeşilyurt Baskil fay parçasında meydana geldi. Bu öncü bir deprem. Artçıları olacaktır. Sürgü fayı 6.0 büyüklüğünde bir deprem üretme potansiyeline sahip. Ayrıca bu fayın kuzey tarafında yaşanan depremin yarattığı p dalgası, güneydeki parçalara da basınç uygulamış olabilir.”

Deprem sonrası evlerine girmeye korkan bazı yurttaşlar günü park, bahçe ve sokaklarda geçirdi.

Güçlü sarsıntının etkisiyle dağlardan kopan kaya parçaları yollara düştü.

Sarsıntının meydana geldiği sırada dağdan dumanların yükselmesi bir yurttaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Çöken istinat duvarının altında kalan bir kişinin yaralandığı belirtildi.

PROF. SÖZBİLİR: MALATYA’DA 6.8 BEKLİYORDUK

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Genel Jeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Malatya’daki depremle ilgili olarak “Deprem, 2020 Elazığ depremiyle, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depreminin gerçekleştiği bölgenin arasında kalan bir noktada meydana geliyor. Bu bölgede, her iki depremde de kırılmayan parça vardı. Bilim insanlarının yaptığı çalışmada bu fayda 6.8’e kadar bir deprem bekleniyordu. Burada 6 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşmiş oldu. Bundan sonra artçı depremlerde gelecektir. Bu artçılarında 5 büyüklüğüne kadar gerçekleşme olasılığı var” dedi.

‘ADIYAMAN GÖRMEZDEN GELİNDİ’

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Malatya’da dün meydana gelen depremle ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Adıyaman’ın depremi yoğun biçimde hissetmesine karşın AFAD’ın konuya ilişkin açıklamasında Adıyaman’dan bahsetmemesine tepki gösteren Tutdere, “6 Şubat’ta Adıyaman’ımızı görmezden gelerek geç listeye alan AFAD, şimdi Malatya Kale’de meydana gelen depremde de yine aynı tavrı sergilemeye devam ediyor. Yorumu kamuoyunun takdirine bırakıyorum!” ifadelerini kullandı.