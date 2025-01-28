Malatya'da ekiplerden 'kaçakçılık' operasyonu... 9 ruhsatsız tabanca ele geçirildi: 2 gözaltı

Yayınlanma: 28.01.2025 - 17:32

Güncelleme: 28.01.2025 - 17:34

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında S.L. ve İ.Y'nin iş yerlerinde arama yaptı.

GÖZALTILAR VAR

Aramalarda 9 ruhsatsız tabanca ve 250 fişek ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.