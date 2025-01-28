Malatya'da ekiplerden 'kaçakçılık' operasyonu... 9 ruhsatsız tabanca ele geçirildi: 2 gözaltı
Malatya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 9 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında S.L. ve İ.Y'nin iş yerlerinde arama yaptı.
GÖZALTILAR VAR
Aramalarda 9 ruhsatsız tabanca ve 250 fişek ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.
Etiketler: #Malatya
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