Malatya mutfağından sofralarınıza gelen protein deposu lezzet: Geleli Kebabı tarifi

Yayınlanma: 28.01.2025 - 12:21

Güncelleme: 28.01.2025 - 12:21

Türk mutfağının zengin kebap çeşitlerinden biri olan Geleli Kebabı, Malatya mutfağına özgü bir lezzettir. Baharatlı etin, sebzelerle birlikte muhteşem bir uyum yakaladığı bu yemek, özellikle özel davet sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alır. Kendine has pişirme tekniği ve malzeme zenginliğiyle dikkat çeken Geleli Kebabı, geleneksel kebap kültürünün en güzel örneklerinden biridir. Peki, protein deposu bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, tam ölçüsüyle Geleli Kebabı tarifi...

GELELİ KEBABI TARİFİ

Malzemeler

Köftesi için:

500 gram orta yağlı kıyma (tercihen kuzu eti)

1 adet rendelenmiş kuru soğan

2 diş ezilmiş sarımsak

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

Sebze katmanı için:

2 adet patlıcan

3 adet domates

3-4 adet yeşil biber

1 çay bardağı sıvı yağ

Sos için:

1 yemek kaşığı domates salçası

1 su bardağı sıcak su

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

Bir tutam tuz

GELELİ KEBABI YAPILIŞI

Kıyma, rendelenmiş soğan, sarımsak ve baharatları geniş bir kaba alın.

Tüm malzemeleri iyice yoğurarak homojen bir karışım elde edin.

Köfte harcından ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayarak top köfteler hazırlayın.

Patlıcanları alacalı soyup yuvarlak dilimler halinde kesin.

Acısını almak için tuzlu suya koyup yaklaşık 10 dakika bekletin.

Daha sonra yıkayıp kurulayın.

Domatesleri ve biberleri de halka şeklinde doğrayarak hazır edin.

Patlıcan dilimlerini ve biberleri az miktarda sıvı yağda hafifçe kızartın.

Fazla yağı almak için kağıt havlu üzerine çıkarın.

Hazırladığınız köfteleri ve sebzeleri bir fırın tepsisine sırayla dizin.

Genellikle patlıcan, köfte, biber ve domates sıralaması tercih edilir.

Bir kasede domates salçasını sıcak suyla karıştırarak inceltin.

İçine kırmızı toz biber ve tuz ekleyerek karıştırın.

Hazırladığınız bu sosu tepsideki malzemelerin üzerine gezdirin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, üzeri hafifçe kızarana kadar yaklaşık 25-30 dakika pişirin.

Sosun sebzelere ve köfteye iyice işlemesi için ara sıra tepsiyi kontrol edin.

Fırından çıkan mis kokulu Geleli Kebabı’nı sıcak olarak, yanında pirinç pilavı veya lavaş ekmeğiyle servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!