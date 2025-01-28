Malatya’da kayıp olarak aranan 89 yaşındaki yaşlı adam bulundu

Yayınlanma: 28.01.2025 - 09:46

Güncelleme: 28.01.2025 - 10:20

Malatya’nın Battalgazi ilçesi Orduzu Mahallesi’nde sabah saatlerinde ikametinden ayrılan ve kendisinden haber alınamayan 89 yaşındaki Hafi Avşar için polis, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı detaylı arama çalışmaları sonucunda Hafi Avşar, gece saatlerinde Gelinciktepe 1. Etap TOKİ konutları civarında bulundu. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Avşar’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan yaşlı adamın ailesine teslim edilmesi için süreç başlatılırken, olayla ilgili inceleme devam ediyor.