Malatya’da kayıp olarak aranan 89 yaşındaki yaşlı adam bulundu
Malatya’da sabah saatlerinden beri kayıp olarak aranan 89 yaşındaki Hafi Avşar, bulundu. Sağlık durumu iyi olan Avşar, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Malatya’nın Battalgazi ilçesi Orduzu Mahallesi’nde sabah saatlerinde ikametinden ayrılan ve kendisinden haber alınamayan 89 yaşındaki Hafi Avşar için polis, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri çalışma başlattı.
Ekiplerin yaptığı detaylı arama çalışmaları sonucunda Hafi Avşar, gece saatlerinde Gelinciktepe 1. Etap TOKİ konutları civarında bulundu. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Avşar’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan yaşlı adamın ailesine teslim edilmesi için süreç başlatılırken, olayla ilgili inceleme devam ediyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım!
- ABD ve İsrail, Türkiye'nin Suriye'deki rolünü onayladı
- AFAD duyurdu: Bursa'da deprem!
- Valilikten ‘cuma namazı’ yazısı
- O bilirkişiden ilk açıklama geldi
- İstifaya çağırdı, 'adaylık' daveti yaptı!
- Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni dönem
- Kalın'ın önünde poz verdiği bayrak tartışma yarattı
- Süper Lig'de bir ayrılık daha!
- Sokak röportajı sonrası tutuklandı!