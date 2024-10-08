Malatya'da feci kaza... Otobüs ile midibüs çarpıştı: 17 yaralı

Malatya'da belediye otobüsüyle yolcu taşıyan midibüsün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 17 kişi yaralandı.

Malatya'da feci kaza... Otobüs ile midibüs çarpıştı: 17 yaralı
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 08.10.2024 - 16:54

Edinilen bilgiye göre, sürücüleri henüz öğrenilemeyen 44 AED 745 plakalı yolcu taşıyan midibüs ile 44 H 0089 plakalı belediye otobüsü Battalgazi ilçesine bağlı Hanımınçiftliği Mahallesi Malazgirt Sokak'ta çarpıştı.

Kazada yaralanan 17 kişi, 112 Acil Servis ambulanslarıyla kentteki hastanelere kaldırıldı.


Etiketler: #Malatya #otobüs #midibüs #kaza

İlgili Haberler

TÜİK’ten 32 milyonluk kıyak: AKP’li isim ihaleyi ‘kazandı’

TÜİK’ten 32 milyonluk kıyak: AKP’li isim ihaleyi ‘kazandı’
Eylem Tok, oğlu Timur Cihantimur’u ABD’ye kaçırmıştı: Kaza sonrası ses kayıtları ortaya çıktı

Eylem Tok, oğlu Timur Cihantimur’u ABD’ye kaçırmıştı: Kaza sonrası ses kayıtları ortaya çıktı
5 çocuk ticari taksiyi gasp edip kaza yaptı!

5 çocuk ticari taksiyi gasp edip kaza yaptı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler