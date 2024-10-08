5 çocuk ticari taksiyi gasp edip kaza yaptı!

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde bıçak zoruyla gasp ettikleri ticari taksiyle kaza yapan gençler yakalandı.

5 çocuk ticari taksiyi gasp edip kaza yaptı!
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İHA
Yayınlanma: 08.10.2024 - 09:02

Edinilen bilgiye göre, Vezirköprü ilçesinde çağırdıkları A.Y. yönetimindeki 55 T 7834 plakalı ticari taksi şoförünü darp eden ve bıçakla zoruyla aracı gasp eden 5 genç, şoförü olay yerinde bırakarak araçla uzaklaştı.

Gasp ettikleri ticari taksi ile Otogar Kavşağı’nda refüjlere çıkarak kaza yapan gençler, polis ekipleri tarafından yakalandı.

18 yaşından küçük oldukları tespit edilen A.K., H.İ.D., H.D., M.İ.D. ve S.A. emniyetteki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Kavak Çocuk Cezaevine teslim edildi.


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