Malatya'da halk otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 1’i ağır 8 yaralı
Malatya’da halk otobüsü ile hafif ticari aracın karıştığı kazada 1’i ağır 8 kişi yaralandı.
Malatya’da saat 06.15 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Fırat Mahallesi’nde seyir halinde olan M.A. idaresindeki halk otobüsü ile F.B. yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı.
Kazada araç sürücüleri ile birlikte E.B.,O.G.,İ.Y.,İ.M.,A.Ö., ile A.Y. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği kazada yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken, E.B.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Video Haberler
- Kiraya vermediği evini taş müzesine dönüştürdü
- Çıraklıktan mühendisliğe: Burcu usta
- Minyatür eserler, Geri Dönüşüm Parkı’nda sergileniyor
- Mühendisliği bıraktı, Elazığ’da bir ilki başardı
- Denizi olmayan şehirden tonla balık ihraç ediliyor
- Kokina çiçekleri yılbaşına hazır
- Tunceli’de sokak köpeği, kediyi emzirdi
- 2 bin 700 kanser hastasına ücretsiz peruk ulaştırdılar
- Yaptığı teleskopla güneş ve ayı yıl boyunca görüntülüyor
- Palandöken, sezonu suni karla açtı
En Çok Okunan Haberler
-
- Beyza Taşkıran'ın son sözleri ortaya çıktı!
- Nusret alay konusu oldu
- Cumhur İttifakı'na şok üstüne şok: Ne yaptılarsa olmadı
- 'Kazanacak aday vurgusu yaptık'
- Kübra Par gündemdeki 'yedek aday' formülünü yazdı
- 'Hesap hatası var'
- İşte kar beklenen iller...
- Google'dan Ekrem İmamoğlu skandalı!
- Kadıköy'de yüzlerce 'hayvan boynuzu' ele geçirildi
- 'Başka parti karışmamalı'