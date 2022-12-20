Malatya'da halk otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 1’i ağır 8 yaralı

Malatya’da halk otobüsü ile hafif ticari aracın karıştığı kazada 1’i ağır 8 kişi yaralandı.

İHA
20 Aralık 2022 Salı, 10:32
Malatya'da halk otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 1’i ağır 8 yaralı
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Malatya’da saat 06.15 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Fırat Mahallesi’nde seyir halinde olan M.A. idaresindeki halk otobüsü ile F.B. yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada araç sürücüleri ile birlikte E.B.,O.G.,İ.Y.,İ.M.,A.Ö., ile A.Y. yaralandı. 

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği kazada yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken, E.B.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. 

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


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