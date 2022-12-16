Hidrojenle çalışan daha fazla otobüs kullanıma açılacak

16 Aralık 2022 Cuma, 22:59

Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde hidrojen yakıt hücresiyle çalışan otobüslerin ticari faaliyetleri için örnek bölge olan Lingang yeni bölgesi, 2022'nin başından bu yana hidrojen yakıt hücresiyle çalışan daha fazla halk otobüsünü tatbiki hizmete sokmak için gerekenden fazlasını yaparken, bugün itibariyle hidrojenle çalışan 66 otobüs kentin sokaklarında görev yapıyor.

Yolcusuz deneme seferlerine başlayan 52 otobüsün ise yılın sonundan önce resmi hizmete başlaması bekleniyor.