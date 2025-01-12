Malatya'da hareketli saatler: 'Hastaneye bombalı saldırı düzenlenecek' ihbarı polisi alarma geçirdi

Yayınlanma: 12.01.2025 - 00:21

Güncelleme: 12.01.2025 - 00:24

İddiaya göre, saat 22.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan bir kişi Battalgazi İlçe Devlet Hastanesi’ne bombalı saldırı düzenleneceğini söyledi.

İhbarın ardından teyakkuza geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri öncelikle Battalgazi Devlet Hastanesi’nde geniş güvenlik önlemi alarak ihbarda bulunan adresi belirlemeye çalıştı.

İHBAR ASILSIZ ÇIKTI

İhbarın yapıldığı değerlendirilen Başharık Mahallesi Selin Sokak’ta bulunan bir adrese yoğunlaşan ekipler adreste arama yaptı. Apartman sakinleri ile de görüşen ekipler ihbarın asılsız olduğunu belirledi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.