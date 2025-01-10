Malatya'da işçi servisi devrildi: 1'i ağır durumda 17 işçi yaralı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı.

Malatya'da işçi servisi devrildi: 1'i ağır durumda 17 işçi yaralı
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AA
Yayınlanma: 10.01.2025 - 10:14

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Y.O. idaresindeki işçileri taşıyan 44 S 6875 plakalı midibüs, Günedoğru Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada 1'i ağır 17 kişi yaralandı.

1 İŞÇİ AĞIR YARALI

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Doğanşehir ilçemizde servis aracının tek taraflı kaza yapması sonucunda bir işçi kardeşimiz ağır yaralanmış, diğer 16 yaralımız sağlık kuruluşlarına sevk edilmiştir. Rabbimden acil şifalar diliyorum. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.


Etiketler: #Malatya #malatya valisi #işçiler

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